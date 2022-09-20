Николая Автуховича поместили в карцер на 10 суток. Об этом его дочь написала в Instagram.

В карцер поместили еще двух фигурантов «дела Автуховича» — Ольгу Майорову и Владимира Гундаря. Срок и причина назначения наказания Майоровой неизвестны. Гундаря отправили в карцер на 10 суток за отказ жить в одной камере с заключенными «низкого социального статуса», пишут правозащитники «Вясны». По их информации, Гундарь объявил голодовку на весь срок наказания — в это время он будет пить только воду.

11 июля Автухович объявил о начале сухой голодовки, а прекратил ее в августе — 1 августа он начал пить, медики поставили ему капельницу.

Николай Автухович — предприниматель из Волковыска. Ранее прокуратура писала о подробностях уголовного дела, по которому проходят 12 человек. Всем им в сумме вменяют 12 статей УК. Среди них — создание преступной организации и участие в ней (часть 1-3 статьи 285 УК), покушение на захват госвласти неконституционным путем (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК), измена государству (часть 1 статьи 356 УК, обвинение предъявлено только Автуховичу); акт терроризма и приготовление к нему (часть 3 статьи 289, часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК) и другие.