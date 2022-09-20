В Минске пастора церкви «Новая жизнь» оштрафовали на 3200 рублей за «несанкционированное» молитвенное собрание

Пастора минской церкви «Новая жизнь» Вячеслава Гончаренко оштрафовали на 3200 рублей за «проведение собрания» 18 сентября, пишет «Хрысціянская візія».

Ранее сегодня телеграм-канал сообщил, что Гончаренко вызвали во Фрунзенское РОВД и задержали.

В феврале 2021 года власти выселили церковь из здания, поэтому молитвенные собрания проводят рядом на парковке.

«Чиновники не объясняют, почему лишили верующих помещения, при этом заявляют о "незаконном" характере собраний под открытым небом и угрожают лишить церковь регистрации», — объясняет «Хрысціянская візія».