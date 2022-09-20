В Минске 19‑летний срочник получил ранение в голову

В Минске 19-летний военнослужащий войсковой части 3214 получил ранение в голову, сообщает СК.

Сейчас срочник находится в реанимации, пишет ведомство. Первомайский отдел СК Минска проводит проверку, говорится в пресс-релизе.

По информации «Нашай Нівы», военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата Калашникова — пуля снесла лобную кость.

15 сентября Минобороны сообщило о несчастном случае в Печах — в центре подготовки прапорщиков и младших специалистов «в результате нарушения правил эксплуатации техники» погиб инструктор по вождению.