Суд приговорил сбившего сотрудницу таможни на пропускном пункте «Козловичи» дальнобойщика к 5 годам колонии‑поселения

Суд Ленинского района Бреста приговорил сбившего сотрудницу таможни в «Козловичах» 38-летнего водителя фуры к 5 годам колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дальнобойщика признали виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшем смерть человека по неосторожности (часть 2 статьи 317 УК).

Обвинение посчитало, что водитель проявил «невинимательность и неосторожность на дороге». Его на 5 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

С компании-владельца фуры взыскали 46, 1 тысячу рублей в пользу мужа погибшей, 50 тысяч рублей — в интересах несовершеннолетней дочери, 50 тысяч рублей фирма заплатит матери и 25 тысяч рублей — брату погибшей.

5 февраля на пропускном пункте «Козловичи» cотрудница таможни погибла от полученных травм после того, как на нее наехала фура.