Лукашенко лишил воинских званий Валерия Сахащика, Кристину Тимановскую, аналитиков Егора Лебедка и Андрея Поротникова

Александр Лукашенко лишил воинских званий и классных чинов более 80 бывших военнослужащих и работников прокуратуры. Перечень опубликован на «Национальном правовом портале».
Среди лишенных званий:
- подполковник запаса Валерий Сахащик, который на конференции «Новая Беларусь» в августе был назначен представителем по обороне и нацбезопасности в Объединенном переходном кабинете. Позже он рассказал, что против него возбуждено уголовное дело;
- его сын, майор Александр Сахащик;
- старший лейтенант запаса Егор Лебедок; военный эксперт, против которого возбуждено уголовное дело о «содействии экстремистской деятельности» (статья 361-4 УК);
- лейтенант запаса Василий Веремейчик, доброволец Полка Калиновского;
- прапорщик милиции запаса Павел Кулаженко, покинувший Полк Калиновского;
- прапорщик внутренней службы запаса Кристина Тимановская — легкоатлетка, уехавшая в Польшу в связи с попыткой НОК вывезти ее из Токио после критики руководства сборной на Олимпийских играх;
- подполковник милиции запаса Дмитрий Дмитриев, фотограф;
- капитан милиции запаса Андрей Поротников, военный эксперт;
- советник юстиции Олег Талерчик, представитель объединения бывших силовиков BYPOL;
- юрист 1 класса Евгений Бабак, которого суд приговорил к 4 годам колонии по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК);
- старший лейтенант милиции запаса Кирилл Бубнов, который уволился вскоре после начала протестов 2020 года.