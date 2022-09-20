Лукашенко лишил воинских званий Валерия Сахащика, Кристину Тимановскую, аналитиков Егора Лебедка и Андрея Поротникова
Лукашенко лишил воинских званий Валерия Сахащика, Кристину Тимановскую, аналитиков Егора Лебедка и Андрея Поротникова
21 сентября 2022, 0:29
 
 
 
 
 

Александр Лукашенко лишил воинских званий и классных чинов более 80 бывших военнослужащих и работников прокуратуры. Перечень опубликован на «Национальном правовом портале».

Среди лишенных званий:

  • подполковник запаса Валерий Сахащик, который на конференции «Новая Беларусь» в августе был назначен представителем по обороне и нацбезопасности в Объединенном переходном кабинете. Позже он рассказал, что против него возбуждено уголовное дело;
  • его сын, майор Александр Сахащик;
  • старший лейтенант запаса Егор Лебедок; военный эксперт, против которого возбуждено уголовное дело о «содействии экстремистской деятельности» (статья 361-4 УК);
  • лейтенант запаса Василий Веремейчик, доброволец Полка Калиновского;
  • прапорщик милиции запаса Павел Кулаженко, покинувший Полк Калиновского;
  • прапорщик внутренней службы запаса Кристина Тимановская — легкоатлетка, уехавшая в Польшу в связи с попыткой НОК вывезти ее из Токио после критики руководства сборной на Олимпийских играх;
  • подполковник милиции запаса Дмитрий Дмитриев, фотограф;
  • капитан милиции запаса Андрей Поротников, военный эксперт;
  • советник юстиции Олег Талерчик, представитель объединения бывших силовиков BYPOL;
  • юрист 1 класса Евгений Бабак, которого суд приговорил к 4 годам колонии по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК);
  • старший лейтенант милиции запаса Кирилл Бубнов, который уволился вскоре после начала протестов 2020 года.

     
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