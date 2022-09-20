Прокурор запросил 8 лет колонии для бывшей журналистки Белтелерадиокомпании Ксении Луцкиной

Гособвинитель запросил 8 лет колонии бывшей журналистке БТ и участнице Координационного совета Ксении Луцкиной, сообщает БАЖ.

Ее обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти (статья 357 УК).

Согласно обвинению, Луцкина не позднее 17 августа 2020 года вступила в состав Координационного совета, в котором занималась информационной работой. Следствие также утверждает, что обвиняемая готовила и редактировала тексты заявлений, обращений, иных публичных выступлений и публикаций от имени Координационного совета.

Госиздание «СБ. Беларусь Сегодня» написало, что Луцкина предложила создать альтернативный телеканал для трансляции контента, «направленного на поддержание протестных настроений».

«В конце концов Луцкина дошла до того, что фактически предложила создать альтернативный Мининформ», — утверждают в издании.

Ксению Луцкину задержали 22 декабря 2020 года. Также 22 декабря в аэропорту задержали основательницу «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую. Слуцкой предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК), а позже задержанному директору организации Сергею Ольшевскому — в соучастии в том же преступлении (часть 6 статьи 16, часть 2 статьи 243 УК).

Обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов также предъявили программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому.

19 августа Слуцкая и ее сын Петр, Алла Шарко и Сергей Ольшевский вышли из СИЗО в связи с прекращением уголовного дела. Ксения Луцкина и Денис Соколовский остались под стражей. Позже, 23 августа, Соколовский также вышел на свободу.

Обновлено 20:50. Добавлена информация от «СБ. Беларусь Сегодня».