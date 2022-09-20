Суд приговорил к 7 годам колонии бывшего следователя, обвиняемого в сливе персональных данных

5 сентября в Минский городской суд приговорил бывшего следователя Станислава Пугачева к 7 годам лишения свободы, сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно об этом стало спустя 2 недели.

Судья Наталья Бугук признала его виновным в незаконном сборе или распространении информации о личной жизни (часть 1 статьи 179 УК), незаконных действиях в отношении персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

По информации правозащитников, заседания проходили в закрытом режиме.

Сергей Пугачев — житель Новополоцка, который до протестов 2020 года работал следователем в Минске, пишет «Вясна».