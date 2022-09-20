«Белсат»: Беларусь отказала в визе руководителю представительства ЕС Дирку Шубелю

Беларусь отказала в визе руководителю представительства ЕС Дирку Шубелю, сообщает «Белсат».

Официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано назвал решение беларуских властей «недружелюбным шагом, который еще больше ограничит узкие дипломатические контакты и двухсторонние отношения между ЕС и Беларусью».

«Для нас очень важно, чтобы у нас были люди, аккредитованные на местах, и наши послы могли работать без искусственных ограничений. А теперь конкретно: после незаконного и недопустимого задержания и преследования нашей поверенной делегации в Минске беларуские власти постановили пойти еще дальше, не продлив аккредитацию нашему послу Дирку Шубелю, несмотря на его готовность продолжать свой мандат в качестве руководителя делегации ЕС в Минске», — сказал он «Белсату».

6 сентября временную поверенную в делах Евросоюза в Беларуси Эвелину Шульц задерживали после суда по делу «Революционного действия». Дипломатка провела в РУВД Фрунзенского района Минска около двух часов.

По информации правозащитного центра «Вясна», во Фрунзенский РУВД к задержанным приезжал сотрудник СТВ Григорий Азаренок. Он «настойчиво требовал» от задержанных дать комментарии. Больше всего вопросов у него было к Эвелине Шульц.