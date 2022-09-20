Суд приговорил к 6 годам колонии двоюродного брата Павла Латушко

Суд Центрального района Минска приговорил к 6 годам колонии Анатолия Латушко, двоюродного брата политика Павла Латушко, пишет правозащитный центр «Вясна».

Еще двум фигуранткам дела — Елене Малиновской и Лилии Ананян — судья Дмитрий Карсюк присудил 4 года колонии и 5 лет домашней химии соответственно.

Согласно версии обвинения, в 2021 году фигуранты дела неоднократно повреждали «из хулиганских устремлений» имущество нескольких предприятий на сумму более 3 000 рублей, в том числе нанося надписи и рисунки (часть 2 статьи 339 УК); препятствовали участию в Конституционном референдуме «путем изготовления и размещения листовок, с призывами к срыву референдума» (часть 2 статьи 191 УК); сожгли госфлаг и записали это на видео (статья 370 УК).

Кроме этого, Латушко признан виновным в незаконных действиях в отношении персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК) и грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Согласно приговору, Анатолий Латушко обязан выплатить штраф в размере 300 базовых и моральную компенсацию потерпевшим по делу.