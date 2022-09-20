СК возбудил дело против директора частной школы, в которой ученик ранил одноклассницу пневматическим пистолетом

СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями (часть 2 статьи 424 УК) против руководительницы частной школы «Смарт Скул», пишет пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 15 сентября в Минске в частной школе «Смарт Скул» была травмирована одна из учениц. В пресс-релизе говорится, что директор и сотрудники школы «всячески пытались скрыть инцидент, не обеспечили безопасность проведения занятий и контроль за поведением воспитанников».

О происшествии в школе сообщал телеграм-канал «50 оттенков правды/лжи». По словам авторов канала, школьник на перемене выстрелил в лицо своей однокласснице из пневматического пистолета. У пострадавшей диагностировали «серьезное проникающие ранение в глаз».

«Учредители под угрозой увольнения заставили сотрудников школы скрыть этот факт, а также заплатили родителям девочки, что бы они не обращались в милицию», — писали «50 оттенков правды/лжи».