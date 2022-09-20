Прокуратура направила в суд уголовное дело против минчанина, обвиняемого в незаконной перевозке мигрантов за границу

Прокуратура Ленинского района Минска направила в суд уголовное дело против 31-летнего Н., обвиняемого в организации незаконных пребывания и выезда иностранцев из Беларуси (статья 371-1 УК), мошенничестве (части 2 и 3 статьи 209 УК) и краже (часть 2 статьи 205 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура пишет, что обвиняемый предложил двоим гражданам Афганистана и двоим гражданам Нигерии организовать их выезд из Беларуси вне установленных пунктов и потребовал за услугу не менее 1 200 долларов.

В марте 2020 года он привез иностранцев из Минска в Брест и снял им жилье на два дня. Он получил не менее 1 280 рублей и отвез двоих мигрантов к пункту пропуска вблизи железнодорожной станции «Брест-Восточный», где собирался получить оставшуюся сумму за организацию выезда, говорится в пресс-релизе.

Иностранцев задержали, а обвиняемый оставался на свободе до 2022 года.

В ведомстве добавляют, что в 2018-2019 годах Н. «путем обмана» завладел деньгами, телефонами, планшетом своих знакомой и сожительницы, а у второй украл наушники.