Журналист Олег Груздилович, приговоренный к 1,5 годам колонии, вышел на свободу и покинул страну

Осужденный на 1,5 года колонии по обвинению в «грубом нарушении порядка» (статья 342 УК) журналист Олег Груздилович вышел на свободу из могилевской колонии № 15 и покинул страну, сообщает «Радыё Свабода».

Спустя час после сообщения об освобождении журналиста, «Радыё Свабода» выложило отрывок интервью, в котором Груздилович показал справку с отметкой об освобождении из колонии в порядке помилования.

3 марта суд Советского района Минска приговорил Груздиловича, сотрудничавшего с «Радыё Свабода», к 1,5 годам колонии — его признали виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Груздиловичу вменили участие в митинге после лишения аккредитации МИДа как корреспондента иностранного СМИ. На допросе Груздилович не признал вины и сказал, что не принимал участие в акции, а был внештатным сотрудником газеты «Народная воля» и вел репортаж.

23 декабря 2021 года неизвестные в масках задержали журналиста у него дома. По словам жены, из квартиры исчез ноутбук и телефон Груздиловича, сам он не выходил на связь. Ранее тем же днем МВД признало «Радые Свабода» «экстремистским формированием».

16 июля Груздиловича задержали на 10 суток, а затем выпустили на свободу. Позже он рассказывал, что задержание было связано с уголовным делом о грубом нарушении порядка, по которому он проходил подозреваемым. Его жена рассказывала, что у журналиста изъяли технику и деньги.