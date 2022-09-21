Жителя Могилева приговорили к 2,5 годам колонии за письмо в СБУ с просьбой помочь присоединиться к полку Калиновского

Гомельский областной суд приговорил жителя Могилева Евгения Карпова к 2,5 годам колонии по обвинению в покушении на участие в военном конфликте на территории другой страны (часть 1 статьи 14 и часть 1 статьи 361-3 УК) из-за письма в СБУ с просьбой помочь присоединиться к добровольческому полку имени Кастуся Калиновского, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, Карпова, вероятно, задержали 3 июня. Согласно обвинению, он с февраля по май 2022 года собирал информацию о вступлении в полк Калиновского для участия в войне в Украине — в том числе отправил письмо в СБУ. Его задержали при попытке пересечь границу.

19 августа суд Центрального района Гомеля признал Карпова виновным в распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП) и назначил ему штраф в 480 рублей.