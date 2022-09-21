Бывшая журналистка БТ Ксения Луцкина, обвиняемая в заговоре с целью захвата власти, выступила с последним словом в суде, сообщает телеграм-канал Координационного совета.

В своей речи Луцкина попросила суд о милосердии, гуманности и возможности вернуться домой к сыну.

«Ему нужна мать. Не друг, не просто взрослый рядом, а мать. Человек, который каждый день дарит ощущение неограниченной любви, ощущение безопасности, дарит то самое детство. Больше всего я хочу вернуть веру в доброту и справедливость. Я хочу воспитать человека, гражданина, который умеет делать правильные выводы», — сказала она.

Кроме того, в последнем слове Луцкина сообщила о своей потребности в помощи медицинских специалистов на свободе. Ранее отец обвиняемой рассказывал, что за время нахождения в СИЗО у нее начала увеличиваться одна из неудаленных опухолей в головном мозге.

Как пишет Координационный совет, приговор Луцкиной суд назначил на 15:00 28 сентября.

Ксению Луцкину задержали 22 декабря 2020 года. В сентябре 2022 прокурор запросил для нее 8 лет колонии по делу о заговоре с целью захвата власти (статья 357 УК).

Согласно обвинению, Луцкина не позднее 17 августа 2020 года вступила в состав Координационного совета, в котором занималась информационной работой. Следствие также утверждает, что обвиняемая готовила и редактировала тексты заявлений, обращений, иных публичных выступлений и публикаций от имени Координационного совета.

Госиздание «СБ. Беларусь Сегодня» написало, что Луцкина предложила создать альтернативный телеканал для трансляции контента, «направленного на поддержание протестных настроений».

В декабре 2020 года задержали и основательницу «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую. Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК), а позже задержанному директору организации Сергею Ольшевскому — в соучастии в том же преступлении (часть 6 статьи 16, часть 2 статьи 243 УК).

Обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов также предъявили программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому.

Все они, кроме Ксении Луцкиной, в августе 2021 вышли на свободу в связи с прекращением уголовного дела.