Жительницу Андорры, которую задержали в Барановичах и обвинили в оскорблении Лукашенко, отпустили за «24 тысячи евро»

Жительницу Андорры и беларуску Ольгу Манкевич, которую 22 августа задержали на вокзале в Барановичах и обвинили в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), отпустили. Об этом она сама рассказала в эфире «Обычное утро».

По ее словам, на свободе она оказалась за «24 тысячи евро».

«Штраф официально заплатили, был счет. А это, как у нас говорят, "в конверте"», — сказала Манкевич.

22 августа Ольгу Манкевич задержали на вокзале в Барановичах. В конце августа против нее возбудили уголовное дело об оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК). Сюжет о ней показали в эфире «Беларусь 4».

На видео она рассказывала, что в 2020 году приехала в Барановичи и была недовольна результатами выборов. Манкевич сказала, что в митингах не участвовала, но была подписана на телеграм-канал Nexta.