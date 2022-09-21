Правозащитница Наста Лойко не вышла на свободу после 15 суток ареста

Правозащитница Наста Лойко, которую 7 сентября арестовали на 15 суток, не вышла на свободу. Об этом сообщил телеграм-канал «Гуманизм, вашу мать».

Где она находится сейчас, родственникам и адвокатам правозащитницы не говорят, пишут авторы канала.

Насту Лойко задержали 6 сентября возле зала суда, где проходило заседание по делу «Революционного действия». 7 сентября ей присудили 15 суток ареста. По какой статье проходил суд над правозащитницей, неизвестно.

Вместе с ней у здания суда задержали еще 12 человек, в том числе представительницу Евросоюза Эвелину Шульц.

Кроме Лойко тогда арестовали на 12 суток и Даниила Кошевского, друга одного из фигурантов дела «Революционного действия». Арест ему присудили за распространение «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). Всех остальных задержанных отпустили, писала «Вясна».