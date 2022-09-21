Минздрав: школьники и студенты с ОРВИ могут в течение пяти дней не приходить на занятия без справки

Министерство здравоохранения разрешило школьникам и студентам с симптомами ОРВИ в течение пяти дней не приходить на занятия без справки. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«В случае отсутствия обучающихся на занятиях (в дошкольных учреждениях, школах, гимназиях, колледжах, университетах и т.д.) в течение пяти дней в связи с возникновением у них острых респираторных вирусных заболеваний, предоставление справки о временной нетрудоспособности не требуется», — сказали в министерстве.

Новые правила действуют в «период высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями» и до отмены, пишет пресс-служба.