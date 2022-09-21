Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Об этом он сказал во время обращения по поводу «референдумов» в захваченных Россией частях Украины.

Мобилизационные мероприятия должны начаться с 21 сентября, сказал Путин. По его словам, призывать будут тех, кто уже имеет опыт службы в войсках.

«Прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имееет определенныее военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — отметил он.

На сайте Кремля опубликовали указ о начале мобилизации. Согласно ему, выплаты и социальные гарантии у призывников уравняют с военнослужащими-контрактниками. О необходимом для призыва опыте там не сказано.

С речью выступил и министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил, что планируется призвать 300 тысяч резервистов. Россия потеряла в войне с Украиной 5937 человек, отметил Шойгу. Это первое сообщение о потерях российской армии с марта.

«Медиазона», «Би-би-си» и команда волонтеров по открытым источникам собирали данные о погибших российских военных с начала полномасштабного вторжения. По их подсчетам, на 9 сентября со стороны России погибли как минимум 6 219 человек.

Обновлено в 09:44. Добавлена информация о речи Шойгу.

Обновлено в 09:59. Добавлена информация о количестве погибших российских военных.