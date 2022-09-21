Минкультуры не выдало разрешение на проведение концерта российской группы Shortparis в Минске

Министерство культуры не выдало разрешение на проведение концерта российской группы Shortparis в Минске, музыкаты отменили выступление. Об этом сообщило концертное агентство Horse&Vega.

По словам организаторов, министерство отказало в гастрольном удостоверении на проведение концерта 26 сентября в Prime Hall. Причину такого отказа они не уточнили.

«Как ни печально, вместо того чтобы радостно готовиться к концерту, который мы все так долго ждали, нам придется готовится к выдаче возвратов за билеты», — написали они в фейсбуке.