«Зеркало»: на рынке «Новый Лебяжий» задержали 90 человек

На рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы заметили сотрудников ОМОН в балаклавах, об этом сообщило «Радыё Свабода» и «Зеркало» со ссылкой на читателей.

По словам собеседника «Зеркала», около 9 утра на рынке появились сотрудники ОМОН и «два автозака и один автобус». Он рассказал редакции, что его мать — работница одного из киосков — знает о задержании «70 мужчин и 20 женщин».

«Узбеков, россиян, таджиков. Белорусов проверили и отпустили. Задерживали спокойно. Мама поговорила с охранником рынка, всего задержали 70 мужчин и 20 женщин. Она поняла так, что уже дальше в милиции будут разбираться, что с ними делать», — сказал собеседник «Зеркала».

Журналисты «Зеркала» под видом сотрудника рынка позвонили в администрацию рынка «Новый Лебяжий». Там им подтвердили факт задержаний без уточнения о количестве случаев.

— Я на работу выходить боюсь. Объясните, что происходит? — спросили журналисты.

— Берите паспорт и идите на работу.

— А паспорт зачем?

— Чтобы знали, что вы свои люди.

«Медиазона» попробовала дозвониться администрации рынка, но трубку никто не поднял.