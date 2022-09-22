Суд во второй раз арестовал правозащитницу Насту Лойко на 15 суток

Суд Фрунзенского района во второй раз арестовал правозащитницу Насту Лойко на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Лойко задержали 6 сентября возле зала суда, где проходило заседание по делу «Революционного действия». 7 сентября ей присудили 15 суток ареста. По какой статье проходил суд над правозащитницей, неизвестно.

Вместе с ней у здания суда задержали еще 12 человек, в том числе представительницу Евросоюза Эвелину Шульц.

Кроме Лойко тогда арестовали на 12 суток и Даниила Кошевского, друга одного из фигурантов дела «Революционного действия». Арест ему присудили за распространение «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). Всех остальных задержанных отпустили, писала «Вясна».