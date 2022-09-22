DW: в минском аэропорту проверяют мужчин с российскими паспортами

В минском аэропорту проверяют мужчин с российскими паспортами, при этом задействована милиция. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник.

Причину таких проверок издание не уточняет. Ранее про «устные распоряжения» для беларуских силовиков идентифицировать россиян, которые приехали в страну, писала «Наша Ніва» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Пока на уровне устных распоряжений доведено наблюдать за квартирами на сутки, отслеживать новые машины во дворах с российскими номерами. Собирать информацию, проверять документы», — рассказал он «Нашай Ніве».