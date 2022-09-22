Силовики задержали писателя и учителя частной минской школы «Смарт Скул» Дмитрия Юртаева. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Сводки центра».

Авторы канала опубликовали «покаянное» видео с задержанным. В ролике Юртаев говорит, что принимал участие в протестах, потому что «болело сердце за страну».

К посту приложены скриншоты со страницы писателя в фейсбуке. На одном из них он пишет «ублюдки в погонах и без живут рядом с вами».

21 сентября провластный телеграм-канал «ЖС Premium» публиковал пост о Юртаеве.

«Заглянули мы на страницу к этому "преподавателю" и ахнули. Да это же самая настоящая бчб-гнида, которая не скупясь в выражениях поливает помоями правоохранителей, белорусский народ и президента», — писали авторы канала.

Дмитрий Юртаев — детский писатель и переводчик. Юртаев является членом Международного союза писателей «Новый современник», а в 2014 году выпустил сборник поэзии «Жги!», сказано на его странице фестиваля Open Eurasian Book Forum & Literary Festival.

20 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями (часть 2 статьи 424 УК) против руководительницы частной школы «Смарт Скул».

По данным следствия, 15 сентября в Минске в частной школе «Смарт Скул» была травмирована одна из учениц. В пресс-релизе говорится, что директор и сотрудники школы «всячески пытались скрыть инцидент, не обеспечили безопасность проведения занятий и контроль за поведением воспитанников».