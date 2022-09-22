Молодечненцу Павлу Кучинскому с последней стадией рака суд уменьшил срок с 5 до 4 лет и 9 месяцев колонии

2 сентября Минский областной суд уменьшил срок молодечненцу Павлу Кучинскому с последней стадией рака до 4 лет и 9 месяцев колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно об этом стало спустя почти 3 недели.

В июне суд Вилейского района в закрытом режиме приговорил молодечненца к 5 годам колонии. Его признали виновным в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), двух судей (статья 391 УК) и сотрудника милиции (статья 369 УК), а также в угрозах сотруднику милиции (статья 364 УК) и судье (статья 389 УК).

Также суд увеличил размер моральной компенсации, которую должен выплатить Кучинский. С 2 500 рублей до 120 базовых величин.

По информации правозащитников, Павла Кучинского задержали 26 января. Изначально родственникам сообщили, что он задержан на трое суток, однако позже выяснилось, что он будет находиться под стражей до суда.