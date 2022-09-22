Приговоренный к 14 годам колонии политик Николай Статкевич 11 дней находился в ШИЗО

Приговоренный к 14 годам колонии политик Николай Статкевич с 30 августа по 9 сентября находился в ШИЗО. Об этом «Медиазоне» рассказала жена осужденного Марина Адамович.

По ее словам, после ШИЗО он был в одиночной камере, куда его перевели в августе. Что с политиком сейчас, Адамович не знает.

«Пэўны час быў у сваёй адзіночцы. А зараз не ведаю, бо лістоў няма», — сообщила она «Медиазоне».

Жена осужденного в своем фейсбуке рассказала о последних взысканиях, которые применяли к политику. По ее словам, уже месяц Статкевичу не проходят письма.

«Калі, нарэшце, адрамантавалі прагулачныя дворыкі і Мікалая пачалі выводзіць на паўгадзінную прагулку, ад яго пачалі патрабаваць гэтыя дворыкі прыбіраць за іншымі. Безумоўна, ён адмовіўся. Пенсіянер жа. У выніку кожная "прагулка" заканчваецца спагнаннем», — написала она.

В декабре 2021 года суд приговорил Статкевича к 14 годам колонии усиленного режима, а в июне 2022 года КГБ внес политика в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Статкевича вместе с другими фигурантами «дела Тихановского» судили в закрытом режиме на выездных заседаниях в гомельском СИЗО.

Политику предъявили обвинение в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).