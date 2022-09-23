Минчанина приговорили к 2 годам колонии за комментарии о Лукашенко

Суд в Минске приговорил 50-летнего местного жителя к 2 годам колонии по делам об оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Осужденного зовут Сергей Бабко, пишет правозащитный центр «Вясна». Согласно материалам дела, с октября 2020 по январь 2021 года минчанин оставлял оскорбительные комментарии в отношении Лукашенко, министра внутренних дел и председательницы Совета Республики Натальи Кочановой.

Некоторые из каналов, в которых он их публиковал, признаны «экстремистскими», пишет прокуратура.

Обновлено в 19:17. Добавлена информация об имени осужденного.