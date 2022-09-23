В Слуцком районе егерь на глазах у отдыхающих детского санатория убил собаку из ружья

В Слуцком районе возле жилого комплекса детского санатория «Солнышко» егерь застрелил собаку из ружья на глазах у отдыхающих, пишет издание kurjer.info.

Инцидент произошел вчера, 22 сентября, но об этом стало известно только сегодня.

По словам отдыхающих в санатории утром возле жилого корпуса «Мать и дитя» прозвучали два выстрела. Егерь из ружья подстрелил собаку, после добил ее вторым выстрелом.

За всем этим наблюдала женщина с внуком, которые собирались на завтрак. Они рассказали, что собака не умерла сразу и долго мучалась.

«Я понимаю, что бродячих животных быть на территории не должно, но почему не вызвали отлов, а стали стрелять? Стрельба возле детского учреждения — это нонсенс. Мало того, что убийство животного — само по себе жестокость, но и куда полетит шальная пуля, кто гарантирует? Корпус всего в 30-40 метрах. Мы потрясены этим происшествием», — рассказала изданию одна из отдыхающих.

Директор санатория «Солнышко» Василий Кобель пояснил kurjer.info, что собака появилась на территории санатория около месяца назад. Ее пытались поймать своими силами, но ничего не вышло. Тогда заведующий хозяйством вызвал егеря, который произвёл отстрел.

Заместитель начальника Слуцкого РОВД, начальник милиции общественной безопасности Александр Семенович подтвердил информацию о произошедшем. Сейчас милиция проводит проверку в связи с инцидентом.