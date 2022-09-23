App Store заблокировал доступ к телеграм‑каналам сотрудников гоств Григория Азаренка и Ксении Лебедевой

Магазин приложений App Store заблокировал доступ к телеграм-каналам сотрудника СТВ Григория Азаренка, сотрудника RT Константина Придыбайло и сотрудницы «Беларусь-1» Ксении Лебедевой.

Блокировка коснулась и провластных телеграм-каналов «Шкварка News», «Людажор» и «Я/Мы Омон».

При попытке открыть телеграм-каналы, пользователи операционной системы Mac и iOS видят надпись, что доступ к контенту на их устройстве невозможен. Компания объясняет это наличием «клеветнического, дискриминационного или подлого контента» на канале.

Ксения Лебедева обратилась в службу поддержки телеграм, чтобы узнать причину блокировки. Там ей ответили, что 22 публикации нарушают правила App Store.

«В канале распространяются сообщения, унижающие достоинство человека по его национальности», — объяснили в поддержке.

Обновлено в 17:56. Добавлена информация об обращении Лебедевой в службу поддержки.