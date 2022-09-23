Жительницу Гомельского района приговорили к 3 годам домашней химии за избиение главы сельисполкома костылем

Суд Гомельского района приговорил местную жительницу К. к 3 годам домашней химии по обвинению в насилии по отношению к должностному лицу (часть 1 статьи 366 УК) за избиение председательницы Улуковского сельсовета костылем, сообщает пресс-служба суда.

Суд прошел еще 19 сентября, но известно об этом стало только сегодня.

По версии обвинения, 20 апреля К. пришла в кабинет председательницы сельисполкома, «желая причинить физический вред последней, унизить ее честь и достоинство исключительно в связи с занимаемой ею должностью и выполняемыми должностными обязанностями». Завязалась перепалка и местная жительница не меньше восьми раз ударила потерпевшую костылем и хватала ее за волосы, причинив телесные повреждения.

Согласно приговору, обвиняемая также должна выплатить потерпевшей моральную компенсацию в размере 5 000 рублей.