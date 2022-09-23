Беларусь высылает эстонских дипломатов из‑за «провокации в отношении суверенитета» страны

Беларусь высылает эстонских дипломатов из страны и требует сократить штат эстонского посольства в Минске до двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Временную поверенную в делах Эстонии Триин Хисалу вызвали в МИД Беларуси. Ведомство планирует и сократить штат своих сотрудников в Таллине. Беларуского посла в Эстонии отзывают в Минск для консультаций.

Такое решение принято на фоне «неуважительного отношения к суверенитету» со стороны эстонских властей, пишет пресс-служба.

По мнению представителей министерства, эстонские дипломаты в ООН «пытались присвоить право выступать от имени беларуского народа», что МИД Беларуси расценил как «провокации в отношении суверенитета» страны.