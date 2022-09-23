МВД признало полк Калиновского и телеграм‑канал «Баста» «экстремистскими формированиями»

МВД признало добровольческий полк имени Кастуся Калиновского и телеграм-канал «Баста» «экстремистскими формированиями», следует из перечня, опубликованного на сайте ведомства.

В список МВД попали также батальоны «Волат» и «Террор», которые ведомство называет «структурными подразделениями» полка. В августе пресс-служба полка сообщала, что «Террор» больше не входит в его структуру.

Помимо этого, в список попали попали телеграм-каналы «Беларускі Янкі», «Моладзевы блок», «Тактычная Група Беларусь», «Беларускі дом Варшава», а также все чаты и боты каналов, Instagram, Facebook и Tik-tok странички объединений. Всего в списке более 20 ссылок на разные социальные сети подразделений, которые МВД считает причастными к полку Калиновского.

Полк Калиновского — добровольческое объединение беларусов, воющих с Россией на стороне Украины. В июле «Белсат» писал, что в подразделении установилась дедовщина, а также описывал несколько личных конфликтов между добровольцами.