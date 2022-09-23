Силовики задержали генерального директора «Острова чистоты и вкуса» Виктора Ромука

Силовики вчера задержали генерального директора «Острова чистоты и вкуса» Виктора Ромука вместе со его женой Оксаной Ромук, но об этом стало известно только сегодня, сообщает телеграм-канал «Мотолько помоги».

Виктор Ромук со своей женой были задержаны вчера в Национальном Аэропорту «Минск». Статья, по которой задержали генерального директора, пока неизвестна.

Ранее канал сообщал об обыске водном из офисов розничной сети «Острова чистоты и вкуса». Также обыск прошел в офисе группы компаний Romax на улице Кульман в Минске, которая владеет сетью дискаунтеров «Остров чистоты и вкуса», и учредителем которой является Виктор Ромук.

«Остров чистоты и вкуса» — крупная сеть магазинов, которая специализируется на товарах хозяйственно-бытового назначения. Ассортимент включает: продукты питания, товары для красоты и здоровья, а также для дома, средства бытовой химии, товары для детей, канцтовары, чулочно-носочные изделия, товары для животных, подарочные наборы.