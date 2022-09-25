Силовики задержали организатора концерта в ТЦ Dana Mall, во время которого там обвалился лифт

Силовики задержали организатора концерта российской блогерки Миланы Хаметовой в торговом центре Dana Mall, во время которого там началась давка и обвалился лифт. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По мнению ведомства, в торговом центре прошло несанкционированное массовое мероприятие. Кого конкретно задержали силовики, не уточняется.

24 сентября в минском торговом центре Dana Mall прошла встреча-концерт с российской блогеркой Миханой Хаметовой. На встречу пришли несколько тысяч подростков, писало «Зеркало». Во время выступления в толпе началась давка и оборвался один из лифтов, при этом пятеро детей обратились за помощью, сообщал Следственный комитет.

«Когда ситуация была неконтролируемая, ОМОН начинал разгонять людей и угрожать детям, что отберут у них телефоны, если они не прекратят снимать», — рассказал один из очевидцев «Зеркалу».

Другая читательница рассказала журналистам, что дети продолжали подходить к сцене и скандировать имя блогерки и после завершения встречи.

«Служб охраны и безопасности ноль! В сам вход не войти ни выйти, полный трэш. Никто не позаботился ни о чем! Я не знаю кто давал разрешение на это. Давка, причем нешуточная! Оставшихся подростков при помощи громкоговорителя еле заставили разойтись. Простите, но от Немиги эта огромная толпа была на один шаг!», — сказала она.