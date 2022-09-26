Двоюродный брат Павла Латушко рассказал, что милиционеры при задержании надевали ему на голову пакет и избивали дубинкой

Приговоренный к 6 годам колонии двоюродный брат политика Павла Латушко Анатолий рассказал об избиении силовиками во время задержания, пишет правозащитный центр «Вясна».

Как сообщают правозащитники, в материалах дела против Латушко указано, что 31 января, сразу после задержания, сотрудники Центрального РУВД причинили ему телесные повреждения. Во время следствия брат Павла Латушко рассказал, что в РУВД силовики надевали ему на голову полиэтиленовый пакет, угрожали дубинкой и говорили, что хотят получить от него некие сведения, о которых он ничего не знал.

Во время заседания судья отметил, что в показаниях Латушко упоминается не менее 50 ударов, которые ему нанесли силовики. После этого, по словам Латушко, он согласился говорить то, что от него требовали милиционеры, и силу к нему больше не применяли. В суде также зачитали показания сотрудников ГУВД по фамилиям Медведский и Мясницкий — оба они утверждали, что в их присутствии Латушко никто не бил.

Как отмечают правозащитники со ссылкой на медицинские документы СИЗО-1 от 2 февраля, содержащиеся в материалах дела, у Латушко были зафиксированы обширные гематомы ягодичной области с обеих сторон, задней, внутренней и наружной поверхности бедер с обеих сторон, которые образовались от контакта с твёрдым тупым предметом. Сам Латушко в суде сказал, что гематомы образовались от ударов дубинками. На его заявление о возбуждении уголовного дела против избивавших его силовиков суд ответил отказом еще 24 апреля.

20 сентября суд Центрального района Минска приговорил Анатолия Латушко к 6 годам колонии по обвинению в незаконных действиях в отношении персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Еще двум фигуранткам дела — Елене Малиновской и Лилии Ананян — судья Дмитрий Карсюк назначил 4 года колонии и 5 лет домашней химии соответственно.

Согласно версии обвинения, в 2021 году фигуранты дела неоднократно повреждали «из хулиганских устремлений» имущество нескольких предприятий на сумму более 3 000 рублей, в том числе нанося надписи и рисунки (часть 2 статьи 339 УК); препятствовали участию в Конституционном референдуме «путем изготовления и размещения листовок, с призывами к срыву референдума» (часть 2 статьи 191 УК); сожгли госфлаг и записали это на видео (статья 370 УК).