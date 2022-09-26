СК возбудил уголовное дело о халатности во время концерта в ТЦ Dana Mall, где обвалился лифт и пострадали дети

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (часть 2 статьи 428 УК) по факту инцидента в ТЦ Dana Mall, где проходила встреча-концерт с российской блогеркой Миланой Хаметовой и пострадали дети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи утверждают, что разрешения на проведение «массового мероприятия» организаторы концерта не получали. Мингорисполком отказал им в проведении концерта, сказал Виталий Брель, начальник управления.

«Причин несколько: во-первых, площадка не приспособлена для проведения концертных программ, во-вторых, Burger King не является владельцем ТЦ Dana Mall, в-третьих, было заявлено, что на встречу придет 500 человек», — отметил он.

25 сентября силовики задержали одного из организаторов мероприятия.

24 сентября в минском торговом центре Dana Mall прошла встреча-концерт с российской блогеркой Миланой Хаметовой. На встречу пришли несколько тысяч подростков, писало «Зеркало». Во время выступления в толпе началась давка и оборвался один из лифтов, рассказывали очевидцы. При этом пятеро детей обратились за медицинской помощью, сообщал Следственный комитет.