Прокуратура направила в суд дело против жителя Гомельской области, обвиняемого в попытке пересечь границу для участия в войне

Прокуратура Гомельской области направила в суд дело против 46-летнего местного жителя К., обвиняемого в приготовлении к участию в вооруженном конфликте за рубежом (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 361-3 УК) и управлении мотоциклом без прав (часть 1 статьи 317-2 УК) за попытку незаконно пересечь границу для участия в войне в Украине, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как пишут в ведомстве со ссылкой на материалы дела, обвиняемый с февраля по июль 2022 года «собрал информацию о порядке и способе вступления в формирование, входящее в состав Вооруженных Сил Украины», а затем попытался незаконно пересечь границу, чтобы участвовать в войне.

Статью об управлении мотоциклом без прав, уточняют в Генпрокуратуре, К. вменяют за неоднократное нарушение правил ПДД и езду без прав на мотоцикле в июне 2022 года.

Уголовное дело против К. расследовал следственный отдел управления КГБ по Гомельской области. Сам К. находится под стражей.