Пятерых россиян из‑за мобилизации сняли с поезда на границе с Беларусью

Пятерых россиян из-за мобилизации сняли с поезда в Псковской области и не выпустили из страны. Об этом «Медиазоне» рассказал один из них.

По его словам, всех их высадили на железнодорожной станции Невель-2. Сам мужчина собирался доехать до Минска, а там — в Стамбул.

«Из поезда вывели четырех мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человека четыре рядовых в масках», — рассказал молодой человек.

Всем пятерым выдали уведомления, что выезд запрещен на основании закона о мобилизации. В нем россиянам сказали обратиться за разъяснениями в военкомат по месту постановки на учет.

Собеседник «Медиазоны» добавил, что никогда не служил в армии, но восемь лет назад закончил военную кафедру.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.