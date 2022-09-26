«Беларусь 1»: за прошлую неделю в Беларуси закрылись восемь частных школ; еще 12 получили предписания о прекращении деятельности

За прошлую неделю в Беларуси прекратили работу восемь частных школ, а еще 12 получили предписания о прекращении деятельности, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Всего, как отмечается в сюжете канала, в восьми закрытых школах обучались около 500 детей и подростков; сейчас половину из них перевели в государственные школы.

20 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями (часть 2 статьи 424 УК) против руководительницы частной школы «Смарт Скул».

По данным следствия, 15 сентября в Минске в школе была травмирована одна из учениц. В пресс-релизе говорится, что директор и сотрудники школы «всячески пытались скрыть инцидент, не обеспечили безопасность проведения занятий и контроль за поведением воспитанников».

Через два дня после возбуждения уголовного дела провластный канал «Сводки центра» опубликовал пост о задержании одного из сотрудников школы — писателя и учителя Дмитрия Юртаева. В «покаянном» ролике, выложенном в канале, Юртаев говорит, что принимал участие в протестах, потому что «болело сердце за страну».