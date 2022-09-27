Суд в третий раз арестовал священника Владислава Богомольникова

На следующий день после второго ареста православного священника Владислава Богомольникова суд вновь арестовал на 15 суток, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Это его третий арест. Он должен выйти на свободу 14 октября, спустя 44 дня ареста.

Иерея задержали 31 августа сотрудники ГУБОПиК, выломав дверь в его квартиру. На следующий день его арестовали на 14 суток по неизвестной статье.

Владислав Богомольников — 42-летний служитель храма Богоявления в Минске, заведующий церковно-историческим музеем Беларуской православной церкви. В ноябре 2020 года священник проводил службу по погибшему активисту Роману Бондаренко на «Площади Перемен», писали его коллеги. В январе 2021 года Богомольников объявил голодовку в знак солидарности с Игорем Лосиком, осужденным на 15 лет лишения свободы по «делу Тихановского».