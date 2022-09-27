СК начал «специальное производство» против Дмитрия Навоши и администраторов «Чёрной книги Беларуси»

Следственный комитет начал процесс специального производства против медиаменеджера Дмитрия Навоши и администраторов телеграм-канала «Чёрная книга Беларуси», сообщает пресс-служба ведомства.

В перечне лиц, в отношении которых начато специальное производство, находятся Янина Сазанович, Даниил Богданович, Ольга Высоцкая, Валерия Занемонская и Дмитрий Навоша. Их действия квалифицированы по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и о незаконном сборе персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК).

В телеграм-канале ведомства их называют администраторами «экстремистского формирования "Чёрная книга Беларуси"».

21 июля Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.

Согласно закону, информация о проведении специального производства в отношении обвиняемого и его вызове размещается на сайте органа уголовного преследования. Дело администраторов «Черной книги» расследует главное следственное управление Следственного комитета.