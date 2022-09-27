Суд приговорил к 2,5 годам экс‑военного за комментарий о гибели сотрудника КГБ

Брестский областной суд приговорил к 2,5 годам колонии экс-военного Александра Велесницкого по статье о разжигании вражды (статья 130 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Причиной для задержания Велесницкого стал комментарий в телеграм-канале о гибели в перестрелке с айтишником Андреем Зельцером сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка: «Ликвидирован член преступной группы КГБ. Погиб наш. Слава герою».

Задержали Велесницкого в сентябре прошлого года, суд над ним начался 31 августа. На суде он отказался от данных ранее показаний, рассказал про избиения и угрозы в свой адрес.

По его словам, в день задержания сотрудники КГБ угрожали прострелить ему ноги, а в Жодино сотрудники избивали его и натравливали собак. После этого к нему больше месяца не пускали адвоката.

21 сентября Александр Лукашенко лишил его и более 80 других экс-силовиков воинский званий.