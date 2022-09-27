Провластный телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал «покаянное» видео с певицей Мерием Герасименко.

На записи она говорит, что в августе 2020 года «была на одном из протестных маршей, стояла вдоль дороги».

«Не знала, что деньги, заработанные мной, будут отправлены на поддержку беспилотников для Украины», — говорит певица.

В августе суд арестовывал певицу как минимум дважды — 6 августа стало известно, что суд арестовал певицу на 15 суток, столько же ей назначили 10 августа.

3 августа певица выступала рядом с минским баром «Банки-Бутылки». Одной из песен, которую она спела, была «Обійми» украинской группы «Океан Ельзи». На следующий день провластный телеграм-канал «ЖС. Premium» опубликовал кадры с выступления певицы. По информации «Нашай Нівы», после этого в бар приезжали сотрудники «всех возможных служб». На следующий день певица перестала выходить на связь».

Вечером 5 августа провластный телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал пост, в котором утверждалось, что часть дохода, который получала Герасименко, она «направляла на нужды ВСУ, в т.ч. приняла участие в спонсировании Украины для приобретения БПЛА Bayraktar TB2» . Кроме того, по утверждению канала, певица «принимала участие в массовых беспорядках».

Владельца бара «Банки-Бутылки» Дмитрия Жука, возле которого выступала певица, обвинили в неповиновении милиции (статья 24.3 КоАП) и «пересылке чего-то оппозиционного» («Наша Нiва» предполагает, что речь о статье 19.11 КоАП о распространении экстремистских материалов). Суд арестовал его на 30 суток. Еще одного сотрудника бара арестовали на 14 суток, однако статья обвинения не уточнялась.