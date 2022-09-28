Александр Лукашенко посетил самопровозглашенную Абхазию, сообщила пресс-служба МИД республики.
О неофициальном визите Лукашенко писало со ссылкой на источник и «Эхо Кавказа». Эту информацию подтвердило информагенство «Апсныпресс». Агентство пишет, что Лукашенко встречается с местным политиком Асланом Бжания.
«На повестке вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия, анализ международной ситуации, текущих вызовов и угроз», — говориться в сообщении.
МИД Грузии вызвал посла Беларуси Анатолия Лиса и потребовал «дополнительных объяснений».
«В знак протеста против визита президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию», — написали в пресс-службе ведомства.
Беларусь официально не признавала самопровозглашенную Абхазию.
26 сентября Александр Лукашенко встретился в российском Сочи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 17:12. Добавлена информация о вызове посла в МИД Грузии.