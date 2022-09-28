Александр Лукашенко посетил самопровозглашенную Абхазию, сообщила пресс-служба МИД республики.

О неофициальном визите Лукашенко писало со ссылкой на источник и «Эхо Кавказа». Эту информацию подтвердило информагенство «Апсныпресс». Агентство пишет, что Лукашенко встречается с местным политиком Асланом Бжания.

«На повестке вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия, анализ международной ситуации, текущих вызовов и угроз», — говориться в сообщении.

МИД Грузии вызвал посла Беларуси Анатолия Лиса и потребовал «дополнительных объяснений».

«В знак протеста против визита президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию», — написали в пресс-службе ведомства.

Беларусь официально не признавала самопровозглашенную Абхазию.

26 сентября Александр Лукашенко встретился в российском Сочи с Владимиром Путиным.

Обновлено в 17:12. Добавлена информация о вызове посла в МИД Грузии.