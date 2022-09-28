Телеграм‑каналы «Дзікае Паляванне» и «АЧК‑Беларусь» признали «экстремистскими»

Суд Ленинского района Гродно и суд Барановичского района признали телеграм-каналы «Дзікае Паляванне» и «АЧК-Беларусь» «экстремистскими», следует из перечня, опубликованного на сайте Мининформа.

Соответствующие решения приняли суд Ленинского района Гродно и суд Барановичского района.

«АЧК-Беларусь» — канал Анархического Черного Креста Беларуси с примерно 750 подписчиками. Недавно провластные каналы написали о задержании нескольких адвокатов, которые, по версии следствия, «работали на анархистскую группировку». Спустя несколько часов МВД отчиталось о задержании адвокатов Михаила Макарова и Анастасии Саганович.

По утверждению замначальника ГУБОПиК Михаила Бедункевича, задержанные разгласили данные силовиков и судьи, связанных с делом «Революционного действия». В видео ведомства Макаров с наручниками на руках на камеру рассказал, что разгласил тайну предварительного следствия.

«Сообщил, кто ведет дело — какой следователь, какой оперативный работник — и передал эту информацию "АЧК"», — сказал он

Телеграм-канал «Дзікае Паляванне» публикует персональные данные и другую информацию о силовиках и чиновниках. Всего у него тоже около 750 подписчиков.