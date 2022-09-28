Мингорсуд приговорил обвиняемых по делу объединения «Буслы ляцяць» к лишению свободы на сроки от 8,5 до 15 лет

Минский городской суд приговорил шестерых обвиняемых по делу объединения «Буслы ляцяць» к лишению свободы на сроки от 8,5 до 15 лет, сообщает «Вясна».

Обвиняемых Андрея Будая и Алексея Гамезу приговорили к 15 и 14,5 годам колонии соответственно. Алексея Иванисова приговорили к 14 годам колонии, а Александра Муравьева и Александра Сидоренко — к 12 годам колонии. Николая Библиса осудили на 8,5 лет колонии.

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Согласно обвинению, 4 марта 2021 года участники группы облили краской и пробили шины автомобиля судьи Минской области. В период с 14 по 15 марта повредили колеса машины, принадлежащей сотруднику «СБ. Беларусь сегодня» и администратора телеграм-канала «Людажор» Юрия Тереха. 8 апреля участники группы бросили камень в окно квартиры сотрудника минской прокуратуры, в мае — в окно квартиры провластной общественной активистки. В июне прошлого года обвиняемые повредили и уничтожили систему видеонаблюдения во Фрунзенском районе Минска.

В середине мая этого года КГБ внес нескольких фигурантов этого дела — Будая, Гамезу, Иванисова и Муравьева — в список лиц, причастных к террористической деятельности. В ноябре 2021 года Верховный суд признал террористической организаций объединение «Супраціў», куда входит инициатива «Буслы ляцяць».