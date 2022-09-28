СК начал «специальное производство» против участников Координационного совета, центра «Вясна» и других

Следственный комитет начал «специальное производство» против участников Координационного совета, правозащитного центра «Вясна» и «Фонда спортивной солидарности», сообщила пресс-служба ведомства.

Такая процедура коснется и администраторов проекта «Нехта» и политика Валеря Цепкало, рассказал начальник Главного следственного управления Евгений Архиреев во время брифинга СК.

27 сентября СК сообщил о начале «специального производства» против Дмитрия Навоши и администраторов «Черной книги Беларуси». Ведомство опубликовало список из пяти человек, против которых начата работа. Кроме Навоши в него вошли Янина Сазанович, Даниил Богданович, Ольга Высоцкая и Валерия Занемонская.

Их действия квалифицировали по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и о незаконном сборе персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК).

21 июля Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.