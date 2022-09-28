Адвокатка Виктория Гулькова не вышла на свободу после ареста в 15 суток, пишет «Вясна».

Где сейчас адвокатка, неизвестно. Гулькову арестовали на 15 суток по делу о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). В «покаяльном» видео она говорила, что «осуществила репост экстремистских материалов в телеграме и репост с канала "Вясна"».

Мужа Гульковой и адвоката по делу «Революционного действия» Михаила Макарова задержали 13 сентября. 14 сентября его, как и Гулькову, арестовали на 15 суток за распространение «экстремиских материалов».

Вместе с Макаровым задержали его коллегу Анастасию Саганович. Они были были одними из защитников фигурантов дела «Революционного действия».

По утверждению замначальника ГУБОПиК Михаила Бедункевича, задержанные Макаров и Саганович разгласили данные силовиков и судьи, связанных с делом «Революционного действия». До этого один из провластных каналов писал, что против адвокатов возбуждено дело о разглашении данных следствия (статья 407 УК).

По словам Бедункевича, помимо этого силовики «установили причастность» адвокатов к связанным с протестами действиям, грубо нарушающим общественный порядок (статья 342 УК) в Минске в августе 2020 года.