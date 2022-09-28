Бывшую журналистку БТ Ксению Луцкину приговорили к 8 годам колонии, пишет телегарм-канал «Координационного совета».

Ее осудили по делу о заговоре с целью захвата власти (статья 357 УК). Согласно обвинению, Луцкина не позднее 17 августа 2020 года вступила в состав Координационного совета, в котором занималась информационной работой.

Следствие также утверждает, что обвиняемая готовила и редактировала тексты заявлений, обращений, иных публичных выступлений и публикаций от имени Координационного совета.

Ксению Луцкину задержали 22 декабря 2020 года. Тогда же задержали и основательницу «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую. Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК), а позже задержанному директору организации Сергею Ольшевскому — в соучастии в том же преступлении (часть 6 статьи 16, часть 2 статьи 243 УК).

Обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов также предъявили программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому.

Все они, кроме Ксении Луцкиной, в августе 2021 вышли на свободу в связи с прекращением уголовного дела.