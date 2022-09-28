Четверых минчан приговорили к 2 и 2,5 годам колонии по делу о рассылке писем с угрозами членам участковых комиссий. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Речь о директоре бухгалтерской фирмы Михаиле Хомицевиче, таксисте Николае Коробко, минчанах Вячеславе Дашкевиче и Татьяне Заяц. Их осудили по статье о препятствии в осуществлении прав избирателя (часть 2 статьи 191 УК).

Николая Коробко приговорили к 2 годам колонии, остальных фигурантов дела — к 2,5 годам колонии, пишет «Вясна».

В феврале государственный телеканал ОНТ показал сюжет о деле. Всего по уголовным делам за отправку таких писем задержаны 10 человек, рассказал в эфире телеканала начальник отдела Центрального аппарата СК Сергей Кабакович.

Как утверждал телеканал, членам участковых комиссий приходили как полноценные подробные письма с призывом не фальсифицировать голосование на референдуме, так и листовка с логотипом объединения «Супраціў», адресованная учителям. Авторы этих листовок призывали честно считать голоса на референдуме, а в противном случае бояться — «мы к вам придем и спросим!».