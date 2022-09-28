Генпрокуратура направила в суд дело против замдиректора «Горавтомоста» из‑за обрушения моста на Немиге

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению заместителя директора ГП «Горавтомост» в служебной халатности (статья 428 УК) из-за обрушения моста на улице Немига в Минске, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии Генпрокуратуры, обвиняемый знал о «постоянно прогрессирующих дефектах ригеля промежуточной опоры путепровода», но не устранил их, когда это еще было безопасно для сооружения и несло минимальные затраты. В результате пешеходная часть моста обрушилась.

Генеральная прокуратура предъявила к обвиняемому иск о возмещении ущерба, сам он находится под подпиской о невыезде.

Часть моста над Немигой обрушилась ночью 8 января. Зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович назвал предварительной причиной обрушения усталость конструкций в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур.

Последний раз капитальный ремонт моста проводился в 2017 году. Заказчиком работ выступил «Горремавтодор», генподрядчиком — стройтрест №7. «Необходимость капремонта путепровода обусловлена физическим износом конструкций и неприглядным внешним видом объекта», — говорили тогда в «Горремавтодоре».

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев пообещал, что новый мост над Немигой построят в течение месяца. 10 февраля Мингорисполком отчитался о восстановлении движения по мосту и завершении ремонтных работ.